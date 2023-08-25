В Україні вирішили визнати результати навчання мешканців окупованих територій: чому це важливо

В Україні, де абітурієнтам з тимчасово окупованих територій дозволили вступати до вишів без атестатів, зробили крок до визнання результатів навчання мешканців ТОТ.

Так, парламент прийнів у першому читанні і за основу проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України». Як зазначають у представництві президента в АР Крим, документ передбачає підстави для створення ефективного механізму атестації для визнання результатів навчання для осіб, що здобували освіту на окупованих територіях. Це своєю чергою дає можливість мешканцям таких територій продовжити навчання в українських освітніх закладах або отримати певний освітній ступінь.

«Перелік освітніх закладів, які проводитимуть таку атестацію, буде визначено урядом, як і перелік спеціальностей (професій), за якими проведення атестації не допускається», — йдеться у повідомленні.

У представництві підкреслюють, що ухвалення цього документу є ключовим аспектом для захисту одного з базових прав людини — права на освіту, а також сприяє реінтеграції мешканців тимчасового окупованих територій в освітній простір України.

У Міністерстві з питань реінтеграції ТОТ зазначили, що законопроєкт передбачає процедуру проходження атестації для визнання результатів такого навчання та його продовження в українських закладах освіти.

Атестація не проводитиметься:

зі спеціальностей (професій), перелік яких затверджує уряд;

для визнання результатів навчання і кредитів ЄКТС на магістерському рівні вищої освіти (крім програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування).

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на тимчасово окупованих ворогом територіях Запорізької області колаборанти готуються відкривати «кадетські» класи, де з дітей виховуватимуть майбутніх поліцаїв для росгвардії. А у Бердянську створили «православну гімназію».

Фото Pixabay

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