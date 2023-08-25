Британія профінансує закупівлю Україною безпечного ядерного палива

Міністр енергетики Великої Британії Грант Шеппс під час візиту до Києва оголосив про виділення 192 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 225 мільйонів євро) на експортне фінансування ядерного палива для українських атомних електростанцій. Нагадаємо, в Україні перед вторгненням було побудуване сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива.

«Цією гарантією ми хочемо допомогти Україні уникнути необхідності купувати ядерне паливо в росії в майбутньому, — сказав Шеппс в інтерв'ю інформаційному агентству Reuters. — Ця сума гарантує, що в майбутньому паливо буде надходити з набагато безпечніших джерел. Одним з таких джерел є Urenco, частково британський консорціум».

Крім того, Міністерство енергетики України і філія британської неурядової організації The Mines Advisory Group співпрацюватимуть під час розмінування енергетичних об’єктів і прилеглих територій, інформує пресслужба Міненерго.

«Велика частина ремонтних робіт стане можливою лише після розмінування, при цьому Сполучене Королівство і надалі буде підтримувати народ України, який захищається від російської агресії та відновлює свою країну», — сказав Шеппс.

Енергетична система України була серйозно пошкоджена масованими російськими авіаударами, що зробило країну ще більш залежною від атомних електростанцій (АЕС). Найбільша в Україні Запорізька АЕС була окупована росією з березня минулого року.

Раніше «ФАКТИ» писали, що росія готує провокацію на Курській АЕС, триває підготовка до евакуації населення.

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