Російські спецслужби, які раніше звинувачували Україну у підриві опор ЛЕП у Курській області рф, що нібито вплинуло на роботу атомної станції, можуть готувати провокацію на Курській АЕС

Як повідомляє урядова організація «Спротив», за даними підпільників, в Курській області триває підготовка до евакуації місцевого населення з зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС.

Так, до рук членів Центру національного спротиву потрапив транспортний реєстр, створений місцевою владою, яка хоче евакуювати від 21 до 57 тисяч осіб (5% населення області).

«З цього можна зробити висновок, що рятуватимуть тільки „обраних“. Центр національного спротиву нагадує, що Сили оборони діють виключно на території України й не планують атак на атомні станції. Ця провокація необхідна самим росіянам, шоб відвернути увагу світу від захоплення ЗАЕС», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цього літа влада Курської області повідомляла про кілька атак БПЛА, зокрема, про «падіння безпілотника», який вибухнув за кілька кілометрів від атомної електростанції.

Раніше українська розвідка повідомляла, що росіяни використовують територію Курської АЕС для зберігання ракетного озброєння.

Фото з Вікіпедії

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