Родичів керівників Івано-Франківська незаконно зараховували на військову службу: ДБР розкрило схему (фото)

Працівники ДБР, які раніше на Хмельниччині затримали правоохоронця, який зі спільником обіцяли «відмазати» чоловіка від мобілізації, викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста.

Як зазначають у Державному бюро розслідувань, «новобранці», серед яких були навіть футболісти місцевого професійного клубу, отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд, та отримуючи від держави гроші та матеріальне забезпечення.

Фото ДБР

Співробітники ДБР встановили особи деяких керівників ТЦК та СП. Зазначається, що їхні дії «становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів».

Фото ДБР

Правоохоронці провели близько 30 обшуків у ТЦК та СП Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів.

Фото ДБР

Перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення. За результатами вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Фото ДБР

Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426−1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що на Львіщині співробітники Держбюро розслідувань викрили наркоторговців, які намагались пропонувати психотропи навіть пораненим військовим, які проходять складне і болісне лікування.

Фото ДБР

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