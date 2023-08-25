«Найбільш емоційний день»: Дмитро Комаров повернувся з фронту

Відомий мандрівник, автор проєкту «Світ навиворіт» Дмитро Комаров, який нещодавно розкрив подробиці зйомок фільму «Рік», зустрів День Незалежності України на фронті. Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі, поділившись спогадами про давні часи.

«Пам'ятаю, ще в дитинстві я дуже поважав День Незалежності, хоча тоді ще не надто заглиблювався в суть, — написав Дмитро. — Незалежність Україна здобула, коли мені було 8 років. В такому віці ще не розумієш деталей. Але я чітко пам'ятаю відчуття гордості за Україну».

Починаючи з перших подорожей у 2000-му році, Комаров завжди возив із собою прапор України. І в розмовах наголошував, що він з України. ⠀

«З 2010-го з кожним роком я помічав, що Україна стає все більш відомою у світі, — згадує Дмитро. — З 2014-го ця динаміка посилилась. А зараз вже, напевно, окрім диких племен, про Україну знає весь світ. І знає в позитивному контексті — як країну, яка вже півтора роки успішно чинить опір ворогу — найбільшій країні світу».

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Разом з операторами Олександром Дмитрієвим та Сергієм Мацко, Комаров зустрів День Незалежності на Донеччині, на позиціях наших бійців.

«Приїхали привітати та потиснути руку, — написав Комаров. - Записати історичні інтерв'ю для майбутніх фільмів. Це був один з найбільш емоційних Днів Незалежності для мене… Зовсім інакше сприймається День Незалежності на фронті. В тому місці, де Незалежність відстоюють тут і зараз. Де Незалежність — це не лише щось символічне. А те, заради чого кожен тут готовий віддати найцінніше — своє життя. У будь-яку мить».

Дмитро не став розкривати деталей подорожі, зауваживши, що на фото «дуже круті танкісти, які вже не на «нулі».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Марічка Падалко вразила зверненням до родин захисників України: «Ви знаєте ціну цього дня».

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