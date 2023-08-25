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Україна

Справжній тоталітаризм: окупанти вводять «поштовий нагляд» за населенням

20:02 27 серпня 2023
Пошта Росії

«ФАКТИ» писали, що росіяни поспішають «реформувати» освіту на підконтрольних їм територіях України. Тепер, як стало відомо зі ЗМІ окупантів, з 1 вересня «пошта росії» перестане приймати рекомендовані листи, бандеролі та посилки без пред’явлення відправником паспорта. Й надіслати листа, що відстежується, або посилку за копією або фотографією паспорта буде не можна. При надсиланні рекомендованого листа або посилки від імені іншої людини, він буде зобов’язаний, окрім свого паспорта, надати оператору пошти засвідчену належним чином довіреність.

Однією з цілей такого нововведення є продовження злочинної «паспортизації» на окупованому українському материку, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. Також дані правила, покликані посилити контроль за населенням, незаконно застосовуватимуться і поштами окупованих територій України, зокрема «поштою росії», включаючи так звану «пошту Криму».

Раніше експерти Асоціації неодноразово висвітлювали злочинні махінації агресора з незаконним поштовим зв’язком на окупованій материковій частині України, з використанням злочинної «пошти Криму» та її абонентських скриньок в окупованому Сімферополі для відправлення в Запорізьку та Херсонську області.

Раніше «ФАКТИ» писали про спалах педикульозу в окупованому Криму.

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