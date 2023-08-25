Без їжі, води та теплих речей: викрадені окупантами ув'язнені з Херсонщини застрягли на російсько-грузинському кордоні

Шість громадян України «застрягли» на кордоні росії та Грузії, яка раніше прийняла у себе частину українських біженців, що втекли за кордон від війни. Подія сталася на пункті пропуску «Верхній Ларс». Про це повідомили у пресслужбі МЗС, інформує Суспільне.

«МЗС разом із компетентними органами України займається справою шістьох українців, які нині знаходяться на російсько-грузинському кордоні. За наявною інформацією, згадані громадяни відбували покарання на тимчасово окупованій території України та були вивезені російською окупаційною армією до Росії», — повідомили у міністерстві.

Зараз здійснюється перевірка їхніх осіб, юридичних аспектів відбуття визначеного судом покарання, та опрацьовується питання їхнього повернення до України.

Наразі волонтери Choose to help передають українцям воду, їжу та медикаменти.

«Отримала інформацію, що на верхньому Ларсі застрягла група громадян України і що їм потрібна активна допомога, тому що їжа у них закінчувалася і буквально її вистачало до (вчорашнього) вечора. Ми в такому режимі стихійного штабу почали збирати гроші й організувати доставку на нейтральну частину Верхнього Ларса», — розповіла Ася, волонтерка Choose to help.

За її словами, волонтери шукали попутну машину, щоб передати українцям необхідні речі.

«Ми вчора закупили продуктів і медикаментів за списками, яку склали українці, і на попутну машину завантажили, і вранці вони отримали перший необхідний набір допомоги. Зараз планується друга машина, яка привезе теплі речі, одяг, якийсь набір їжі та води. Найімовірніше, до вечора вони до вечора отримають додаткову допомогу. Сподіваюся, що їм привезуть теплі речі, тому що ночувати на КПП досить холодно», — сказала волонтерка.

Представниця Choose to help зазначила, що шестеро українців зараз перебувають на КПП «Дар'ял», на грузинській стороні, одразу за паспортним контролем і «вони буквально на кахельній плитці перебувають усі ці 7 днів».

«Я знаю, що всі служби, які можуть бути залучені до вирішення цього питання — вони вже залучені, включно з ООН. Але поки що системної допомоги ще не організовано. Я знаю, що українська сторона теж у курсі і намагається вирішити це питання», — сказала вона.

Видання Tbilisi life повідомило, що МЗС Грузії заявило, що негайно поінформувало тимчасового представника у справах України та запропонувало дипмісії допомогти з переведенням громадян в Україну.

«Тимчасовий представник України подякував грузинській стороні за інформацію та співпрацю. За його словами, біля кордону з Грузією особи, які відбували покарання у в'язниці, мають внутрішні паспорти України. Однак необхідно їх ідентифікувати та отримати дозволи відповідних органів України, що потребує додаткового часу. Як зазначив дипломат, він проінформує про цей факт Київ і чекатиме на їхні вказівки», — зазначили у грузинському міністерстві.

За інформацією самих українців, у двох з них на руках закордонний паспорт (у одного зверху ще посвідка на проживання однієї з європейських країн), у чотирьох ID. Вони стверджують, що з їхніми документами все гаразд.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Грузії загинула українська журналістка внаслідок катастрофічного зсуву в Грузії.

Фото з Вікіпедії

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