37.64 / 38.59 40.97 / 42.05
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
«Порцелянові» історії
26 серпня 2023
МЕШКАНЦІ ПУСТЕЛІ
МЕШКАНЦІ ПУСТЕЛІ

Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 53×51cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Під час подолання чергового відрізка шляху через, здавалося, нескінченні простори пустелі, один мандрівник у невеликій оазі зустрів ченця, який присвятив своє життя молитвам на самоті. Мандрівник запитав ченця:

- Ось скажи мені, будь ласка, чого тебе може навчити життя у постійній мовчанці?

Монах, який набирав у цей момент воду зі старої глибокої криниці, виритої біля підніжжя величезного дерева, запропонував незнайомцю:

- Подивися на дно цієї криниці. Що ти там бачиш?

Чоловік заглянув у колодязь.

- Нічого не бачу, — відповів він.

Якийсь час чернець стояв нерухомо, а потім знову звернувся до гостя:

- Подивися тепер. Що ти бачиш у колодязі?

Чоловік знову зазирнув униз і сказав:

- Зараз я чітко бачу себе, своє відображення у воді.

Монах пояснив:

- Коли я опустив туди відро, вода вкрилася дрібними брижами. А тепер вода заспокоїлася та стала дзеркально гладкою. Так ось, щоб ти знав, подібний результат дає мовчання. І тоді людині стає значно легше розглянути саму себе…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Місяць та гори

У Близнюків раптово зміняться плани, а Стрільцям допоможе життєвий досвід: гороскоп на 25 серпня 2023 року

Повний місяць

Блакитний Місяць — 2023: коли українці зможуть спостерігати унікальне явище і що не можна робити в день останньої повні літа

соус ткемалі

Соус ткемалі: готуємо неймовірно смачні ласощі на зиму

дівчата

Чекати залишилось недовго: які 4 знаки зодіаку чекає успіх та багатство у вересні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту