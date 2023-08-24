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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1982
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 53×51cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
Під час подолання чергового відрізка шляху через, здавалося, нескінченні простори пустелі, один мандрівник у невеликій оазі зустрів ченця, який присвятив своє життя молитвам на самоті. Мандрівник запитав ченця:
- Ось скажи мені, будь ласка, чого тебе може навчити життя у постійній мовчанці?
Монах, який набирав у цей момент воду зі старої глибокої криниці, виритої біля підніжжя величезного дерева, запропонував незнайомцю:
- Подивися на дно цієї криниці. Що ти там бачиш?
Чоловік заглянув у колодязь.
- Нічого не бачу, — відповів він.
Якийсь час чернець стояв нерухомо, а потім знову звернувся до гостя:
- Подивися тепер. Що ти бачиш у колодязі?
Чоловік знову зазирнув униз і сказав:
- Зараз я чітко бачу себе, своє відображення у воді.
Монах пояснив:
- Коли я опустив туди відро, вода вкрилася дрібними брижами. А тепер вода заспокоїлася та стала дзеркально гладкою. Так ось, щоб ти знав, подібний результат дає мовчання. І тоді людині стає значно легше розглянути саму себе…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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