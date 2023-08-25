ППО відпрацювала на «відмінно»: противник за ніч двічі атакував Одеську область ракетами

У ніч проти п`ятниці, 25 серпня, російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території нашої держави. Так, вже вкотре було атаковано Одещину, де днями рашисти били по інфраструктурним об`єктам.

За інформацією голови Громадської ради при Одеській ОВА Сергія Братчука, регіон двічі зазнавав атак. Спочатку ворог спрямував дві ракети (за попередніми даними, типу Х-35/59) на Чорноморськ, які були знищені. Після цього, близько 03:44 відбулася повторна атака «Калібрами», які також були знешкоджені українською протиповітряною обороною.

Пізніше у командуванні Повітряними Силами ЗСУ поточнили, що противник завдав удару ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів — у напрямку південних областей з літаків Су-34 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети «Калібр» з малого ракетного корабля з Азовського моря. Також був зафіксований пуск одного ударного БпЛА типу «шахед» з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі п’ять цілей знищено силами та засобами Повітряних Сил: ракети — у межах Одеської, ударний БпЛА — у Дніпропетровській області.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Зокрема, під артобстрілом перебував Херсон, де поранень зазнали троє людей, у тому числі й дитина.

Протягом минулої доби на фронті відбулось 35 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області.

На Мелітопольскому напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та 3 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Станом на ранок 25 серпня втрати особового складу ворожої армії наблизилися до 260 тисяч військових — за добу, що минула, ЗСУ ліквідували ще 470 рашистів. Також було знищено 28 артсистем противника.

Фото Генштабу

У Генштабі також зазначають, що в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області окупаційна влада врахувала негативний досвід організації псевдореферендуму й планує їх проведення у «змішаному форматі». Йдеться про показове «голосування» на дільницях та обхід квартир і будинків. Обхід будинків передбачається розпочати завчасно — з 30 серпня

«В цьому регіоні з’являються особи, яких привозять з території рф та розселяють у покинутих будинках місцевих жителів. Даний факт пов’язаний із підготовкою фальсифікації голосування та створення потрібної картинки для російських медіа. Також посилюється тиск на місцеве населення із вимогою отримувати російські паспорти. Зокрема, вводиться вимога, що оплата комунальних послуг, інтернету та мобільного телефону неможлива без російського громадянства. З метою посилення тиску на місцеве населення в даному регіоні відмічається збільшення чисельності військовослужбовців чеченської національності, які поводяться дуже агресивно та жорстко ставляться до порушення комендантської години місцевим населенням», — йдеться у ранковому зведенні.

Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни зазначають, що напередодні українські війська наблизилися до другої лінії оборони росії у районі Роботиного на заході Запорізької області, ще більше розширивши прорив оборонних ліній: «На геолокованих кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі у напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Орєхова) та на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова)».

Аналітики згадують «занепокоєність», висловлену російським військовим блогєром, який назвав прорив ЗСУ на сході Запорізької області «критичним моментом на полі бою» і заявив, що росіянам потрібно утримувати позиції щонайменше півтора місяця, щоб «спробувати добитися успіхів на іншій ділянці фронту та змінити ситуацію» на користь військ рф.

Нагадаємо, що у розвідувальному звіті, опублікованому британським міністерством оборони, повідомляється про «довгі маршрути постачання» російських військ на півдні після атак ЗСУ на мости. Експерти підкреслюють що понтонні мости, які окупанти використовують після пошкоджень шляхопроводів в районах Чонгару та Генічеська, навряд чи зможуть витримати весь потік важкої техніки, що перевозить боєприпаси та зброю.

Тим часом українська розвідка провела спецоперацію з висадки бійців на мисі Тарханкут в окупованому Криму. Під час бою була знищена техніка ворого та особовий склад.

Фото Генштабу ЗСУ

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