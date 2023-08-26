Наслідки страйку: прем'єру другої частини «Дюни» з Тімоті Шаламе довелося перенести на 2024 рік

Шанувальники кінозірок Тімоті Шаламе та Зендеї засмучені — вихід фільму «Дюна: частина друга» перенесено на березень 2024 року. Це була одна з найочікуваніших прем'єр цієї осені. Передбачалося, що картина з'явиться у кінотеатрах у листопаді.

Рішення про перенесення прем'єри ухвалили компанія Legendary та корпорація Warner Bros. у зв'язку зі спільним страйком профспілки сценаристів та Акторської гільдії США, яка також змінила терміни проведення щорічної церемонія вручення премії «Еммі».

«Дюна: частина друга» фактично готова та змонтована, проте Шаламе та Зендея не можуть брати участь у глобальній рекламній кампанії фільму через страйк. І це може негативно вплинути на касові збори. Планувалося розпочати розкручування картини вже у вересні.

Поки що це найбільший кінопроект, на прокат якого вплинув страйк у Голлівуді.

Нагадаємо, «Дюна» режисера Дені Вільнева вийшла у 2021 році і зібрала у світовому прокаті понад 400 мільйонів доларів, попри пандемію коронавірусу та одночасну демонстрацію картини у кінотеатрах та на стрімінговому сервісі HBO Max. Фільм є екранізацією культового однойменного роману Френка Герберта, опублікованого в 1965 році. «Дюна» Вільнева отримала шість «Оскарів».

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