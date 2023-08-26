Пралка прослужить набагато довше: експерт дав кілька порад щодо побутової техніки

Ремонт побутових приладів може бути дорогим, тому необхідно правильно організувати догляд за ними, щоб продовжити термін експлуатації.

Про те, в якому саме догляді має потребу побутова техніка, розповів Ян Палмер-Сміт, експерт ікомпанії Domestic & General, пише Obozrevatel з посиланням на Express.

Пральна машина

Частою проблемою, з якою багато користувачів зіштовхуються згодом у своїх пральних машинах, є неефективне прання білизни, що призводить до виникнення плям та неприємних запахів на одязі.

Причини появи:

перевантаження машини

засмічення відсіків машини

надмірна кількість миючого засобу.

Експерт зазначає, що заповнювати барабан машини потрібно приблизно на 80%. У протилежному випадку вода і миючий засіб не можуть належним чином випрати та виполоскати білизну.

Чистіть пральну машину один раз на кілька місяців, щоб позбавити її від можливих частинок одягу та бруду, що накопичилася всередині.

Посудомийна машина

Ви виявили, що ваша помічниця погано миє посуд і змушені перемивати каструлі та використати більше води? Зверніть увагу на фільтр посудомийної машини.

«Неприємні запахи, брудний посуд і булькаючі звуки — все це ознаки засмічення фільтра», — каже експерт.

Щоб очистити фільтр посудомийної машини, дістаньте його та спорожніть з використанням зубної щітки. Після такого прибирання він зможе вловлювати залишки їжі і щоразу робити ваші тарілки сяючими чистотою.

Духовка

Головною проблемою духової шафи може стати неприємний запах та димлення. Найчастіше цю техніку не потрібно віддавати в ремонт, а лише добре почистити.

Перевірте чи не залишилося в духовці частинок їжі та жиру, а також чи не було на піддоні засобу для чищення.

Для миття духовки краще використовувати водний розчин оцту, щоб видалити надлишки їжі.

Постарайтеся не класти їжу прямо на решітку духовки, тому ви значно скоротите час для прибирання. Використовуйте спеціальний папір для смаження або жароміцний посуд із кришкою.

Холодильник із морозильною камерою

Поломка холодильника з морозильною камерою може викликати занепокоєння. Але не поспішайте засмучуватися — визначте проблему вашого холодильника. Переконайтеся, що нічого не заважає зачиненню дверей, а в холодильнику нічого не капає та їжа не примерзла.

«Щойно ви визначили проблему, ви можете працювати над її усуненням. Продукти можна видалити за допомогою швидкого чищення, але налипання інею призведе до необхідності розморозити прилад», — каже експерт Ян Палмер-Смітт.

Головна порада спеціаліст з догляду за холодильником:

не переповнювати прилад, що погіршує його циркуляцію та призводить до зміни температури.

розморожуйте його хоча б 2 рази на рік, щоб уникнути подальшого ремонту.

Мікрохвильова піч

Цей побутовий прилад потребує чищення частіше за інших. Така звичка вбереже його від появи стійких плям та неприємного запаху.

Фахівець радить протирати мікрохвильову піч тканиною з мікрофібри одразу після появи брудних бризок усередині. Якщо плями стали важко видалятися — використовуйте невелику кількість оцту для прибирання. Також можна використовувати харчову соду, яка видалить запах.

Для цього зробіть пасту з харчової соди та води, помістіть її в миску та поставте в мікрохвильову піч. Далі нагрійте на повну потужність протягом 5 хвилин. Але слідкуйте, щоб розчин не кипів! Після закінчення нагрівання видаліть миску і протріть поверхню мікрохвильової печі серветкою з мікрофібри.

Нагадаємо, раніше господині розповіли про п'ять способів позбутися неприємних запахів у холодильнику.

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