«Від ВАЗу лишився шматок металу півтора на два метри, а всередині 12 тіл»: подробиці моторошної автокатастрофи на Вінниччині

Автомобіль, який миттю перетворився на купу металолому, з-під якої видно скривавлені руки мертвих дорослих та дітей. Такої страшної дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці та рятувальники Вінниччини не пригадують за останні 20 років. 22 серпня близько 19:30 поблизу села Бродецьке Хмільницького району зіткнулись вантажівка DAF, яка везла деревину, та ВАЗ «двійка». В останній загинули всі 12 осіб — це двоє братів зі своїми дружинами та дітьми, їхня рідна сестра, теща та кум. Очевидці стверджують, що, можливо, у цій автотрощі хтось міг би вижити після удару, але на жаль, легковик протягнуло ще понад 40 метрів і він разом із фурою опинився в кюветі. Згідно з розпорядженням селищного голови, 23 серпня у Глуховецькій територіальній громаді оголошено Днем жалоби.

— Вся громада досі в шоковому стані, адже загинули всі молоді люди. Найстарша жертва — 1985 року народження, найменша — 2021-го. В одну мить не стало двох родин, — із сумом розповідає «ФАКТАМ» Ігор Ткачук, староста селища Бродецьке. — Сім'я жертв аварії велика, багатодітна. Водія звали Руслан Криворучко, він 2000 року народження. З дружиною Альоною виховували сина Сашу. Його рідний брат Дмитро 1991 року народження, із дружиною Юлією вони виховували чотирьох діток — 12-річну Марину, 10-річну Аліну, 8-річну Каріну. Найменшому, Максиму, — чотири. Обоє братів дуже працьовиті та порядні. Вони були висотниками, вміли обрізати високі дерева, різали дрова. Без роботи не сиділи ніколи. Також тримали велике господарство — биків, корів, свиней, птицю. Побудувались, придбали собі автомобілі, мріяли дати дітям гарне майбутнє. На одній вулиці з ними мешкала матір молодих чоловіків із 12-річною дочкою Валентиною. Того дня єдиному сину водія виповнилось два роки. Й у себе вдома вони святкували день народження. Запросили Дмитра з дружиною та чотирма дітьми, молодшу свою рідну сестру Валю. Приїхали теща та їхній кум, які мешкали в інших населених пунктах. Після свята саме хрещеного вирішили відвезти до його села, яке знаходилось десь за 30 кілометрів. Досі не можу збагнути, чому до машини того вечора сіли всі й поїхали назустріч своєї смерті…

Загиблі водій Руслан Криворучко та його дружина Альона

Лише матір Руслана, Дмитра та Валі пішла раніше додому. З її слів, молодь ще планувала помити посуд. Оскільки у родини було ще дві машини, то з однієї взяли крісла й поставили їх третім рядом у ВАЗ, тож так і вмістились водій та його 11 пасажирів. Виїхали після сьомої вечора. Вони здолали всього кілька кілометрів траси, як сталася ДТП.

Місце, де сталася ДТП

Дорога в тому місці хороша, видимість теж. Кермувальник їхав у сторону заходу, а в цей час, як помітили багато людей, саме заходило сонце й засліплювало очі… Тож, ймовірно, це зіграло фатальну роль, й водій легковика виїхав на зустрічну смугу, почав петляти, вантажівка теж почала петляти по дорозі. В результаті й сталося лобове зіткнення з переповненою лісом вантажівкою. Остання навіть не встигла загальмувати та підім’яла легковик просто під себе. Хто пив чи не пив, має встановити експертиза, але зазначу, що ці хлопці ніколи не зловживали спиртним. Водій вантажівки у шоковому стані, попередньо він був тверезий. Коли мені зателефонували земляки, я не міг повірити. А вже на місці не міг зрозуміти, чи то дійсно їхня машина. Бо там не було ні ознак автомобіля, ні ознак людей. Й це надзвичайно боляче та страшно бачити. Наступного дня я був вдома у загиблих. Досі на вулиці стоїть святковий стіл зі стравами, напоями. Вони так і не встигли помити посуд. Ми із сусідами допомогли нагодувати худобу та подоїти.

"Вже на місці не міг зрозуміти, чи то дійсно їхня машина. Бо там не було ні ознак автомобіля, ні ознак людей", - говорить Ігор Ткачук

Рятувальники кажуть, що не бачили нічого страшнішого. Спочатку, пригадують вони, нарахували 9 жертв, та на ранок 23 серпня стало відомо, що їх 12.

— Ми з колегами відразу виїхали на місце, адже переживали й за те, щоби не було ще загоряння. Складність в тому, що легковик був під вантажівкою. Її водій розповідав, що машина виїхала на зустрічну та вже на ній він намагався минути ВАЗ. Але зачепив. Та як було насправді, покаже слідство, — каже «ФАКТАМ» Олександр Таванець, керівник місцевої пожежної охорони Махнівської ТГ. — Витягнути легковик було нереально, тому довелося залучати кран. Зізнаюсь, що такого жахіття ще не бачив. Бо від ВАЗу лишився шматок металу десь півтора на два метри, і всередині тіла. Тому шансів вижити там просто не було…

Рятувальники говорять, що не бачили нічого страшнішого за цю аварію

Як повідомила «ФАКТАМ» керівниця пресслужби ГУНП у Вінницькій області Заріна Маєвська, в результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років.

Альона Криворучко із сином Сашком, якому 21 серпня виповнилося два роки

— 42-річний водій вантажівки затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання, — зазначила Заріна Маєвська. — За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії, тож чекаємо висновків.

За словами Ігоря Ткачука, в середу після обіду йому повідомили з моргу, що в четвер будуть готові результати розтину, тож у п’ятницю тіла вже будуть вдома. Відспівають їх у місцевому храмі. Після того свій останній спочинок 10 дорослих та діток знайдуть на селищному кладовищі. Усіх поховають поруч один з одним.

— У Руслана та Дмитра лишилися ще три рідні сестри, дві з них вже їдуть в селище на похорон, — говорить Ігор Ткачук. - Тещу та кума покійних ховатимуть в інших громадах. Зараз ми шукаємо їхніх рідних, це трохи складно, тому що мобільні телефони жертв лишилися вдома, але на кожен потрібен пароль. Коли дітки вийдуть на навчання, то плануємо всім роздати печиво та цукерки, аби вони пом'янули загиблих однокласників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про трагедію на Черкащині, де у великій автокатастрофі загинули троє людей.

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