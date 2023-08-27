У США білий расист у важливий для афроамериканців день влаштував бійню у торговому центрі

У суботу, 26 серпня, расист влаштував бійню у торговому центрі у місті Джексонвілл, штат Флорида. Білий чоловік віком близько 20 років зайшов до магазину Dollar General та відкрив вогонь. Він був одягнений у бронежилет та озброєний пістолетом та напівавтоматичною гвинтівкою.

Вбивця вибирав жертв виключно з афроамериканців. Він встиг застрелити двох чоловіків та жінку до того, як з'явилася поліція. Після цього стрілець наклав на себе руки.

Бійня сталася в день, коли у США відзначали 60-річну річницю так званого Маршу на Вашингтон та знаменитої промови Мартіна Лютера Кінга-молодшого «У мене є мрія». По всій країні 26 серпня відбулися пам'ятні заходи. Примітно, що попередній інцидент із масовим вбивством громадян зловмисник теж приурочив до знаменної для американців дати — Дня незалежності США.

Мер Джексонвілла Донна Діган заявила, повідомляє CNN, що злочин, скоєний у її місті, «сповнений расовою ненавистю».

З нею повністю погоджується і місцевий шериф Т. К. Вотерс. Він назвав бійню у магазині «злочином на ґрунті расизму».

Шериф повідомив, що стрілець діяв наодинці й спочатку планував накласти на себе руки. Злочинець жив у окрузі Клей у Джексонвіллі зі своїми батьками. За попередніми даними, він написав кілька маніфестів, зокрема для своїх батьків, поліції та засобів масової інформації.

«Щиро кажучи, це був маніяк, який вирішив, що хоче позбавити життя інших людей. Його метою була певна група — чорношкірі. Він прямо написав, що хоче вбити їх», — повідомив шериф.

ФБР розпочало офіційне розслідування «злочину на ґрунті расової ненависті».

Встановлено, що спочатку вбивця збирався пройти на територію історичного Чорного університету. Так називають у США спеціальні вищі навчальні заклади, де навчаються афроамериканці. Саме там відбувався захід з нагоди 60-х роковин Маршу на Вашингтон. Але його не впустили. Тоді він вирушив у Dollar General, що знаходиться неподалік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про бійню в місті Річмонд, штат Віргінія, де 19-річний юнак відкрив вогонь по учасникам та гостям церемонії вручення дипломів про закінчення школи.

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