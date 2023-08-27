Рятівний дощик допоможе небагатьом: «африканська» спека не покине Україну з настанням осені

Попри те, що погода у серпні, за прогнозами синоптиків, мала бути контрастною, останні дні місяця будуть сухими та спекотними. Лише у західних областях України пройдуть невеликі дощі. Щоб пережити екстремальні температури, медики рекомендують пити більше води, і по можливості, менше знаходитися на вулиці.

Такий прогноз надає кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 28 серпня, істотних опадів не передбачається. Вдень місцями у західних областях можливі локальні грозові дощі. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +18…+23°С, вдень +30…+35°С, у центральних, південних та Вінницьких областях +33…+38°С.

У вівторок, 29 серпня, у північних областях, вдень також місцями у західному регіоні, пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території України без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 5−10 м/с, при грозах місцями шквали, 15−20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +18…+23°С, у східних та північних областях +13…+18°С. Вдень максимальна температура досягне +28…+33 °С, у центральних, південних, Київській області, а також у західному регіоні +33…+38 °С.

У середу, 30 серпня, вночі у західних та північних областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі із грозами. Вдень у західних областях очікуються грозові дощі, в окремих пунктах можливі град та шквали, 15 — 20 м/с. На решті країни без опадів. Вітер східний/південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, на півночі Лівобережжя +11…+16 °С. Вдень максимальна температура становитиме +27…+32 °С, у західних та Київській областях місцями до +35 °С.

У четвер, 31 серпня, в Україні переважатиме поле підвищеного тиску. Суттєвих опадів не передбачається. Винятком стануть західні області, де близькість атмосферного фронту збільшить можливість випадання дощів, подекуди у супроводі гроз. Вітер переважно південно-східного спрямування, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, удень +28…+33 °С, у західних областях +25…+30 °С.

У п'ятницю, 1 вересня, нестійка з опадами погода утримається у західних областях, удень також місцями у Київській та Чернігівській областях. На решті України переважно сухо. Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, днем у західних областях +23…+28 °С, на решті країни +29…+34 °С.

У суботу та неділю, 2 — 3 вересня, малорухливий атмосферний фронт зіпсує погоду у західних областях. Тут періодично очікуються короткочасні грозові дощі. На решті території України опадів не передбачається. Вітер східний / північно-східний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +13…+18 °С, днем +28…+33 °С, у західних областях +22…+27 °С.

Як повідомляли «ФАКТИ», цього року синоптики обіцяють українцям теплу та суху осінь. Середньомісячна температура повітря може бути на один градус Цельсія вище за норму.

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