Пийте, навіть якщо не хочеться: МОЗ дало рекомендації українцям, які знемагають від спеки
В Україну повернулася спекотна погода — медики застерігають, що екстремально високі градуси добавляють ризиків для здоров’я.
МОЗ рекомендує тим, чиї близькі належать до груп ризику, поцікавитися у них, чи п’ють вони достатньо води, чи потрібна їм допомога.
Українцям радять:
- Уникати перебування на вулиці у найспекотніші години (з 10 до 18);
- Більше часу перебувати у приміщенні з кондиціонером;
- Пити багато рідини, навіть якщо ви не відчуваєте спраги;
- Охолоджувати шкіру;
- Обережно планувати спортивні активності;
- Їсти легкі та збалансовані страви;
- Відмовитися від алкоголю;
- Не залишати дітей або домашніх тварин в машині.
Раніше синоптик Ігор Кібальчич давав свій прогноз погоди на серпень, зазначаючи що після 20 числа температурне тло коливатиметься у межах середніх багаторічних показників.
Фото зі сторінки МОЗ64