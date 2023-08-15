Пийте, навіть якщо не хочеться: МОЗ дало рекомендації українцям, які знемагають від спеки

В Україну повернулася спекотна погода — медики застерігають, що екстремально високі градуси добавляють ризиків для здоров’я.

МОЗ рекомендує тим, чиї близькі належать до груп ризику, поцікавитися у них, чи п’ють вони достатньо води, чи потрібна їм допомога.

Українцям радять:

Уникати перебування на вулиці у найспекотніші години (з 10 до 18);

Більше часу перебувати у приміщенні з кондиціонером;

Пити багато рідини, навіть якщо ви не відчуваєте спраги;

Охолоджувати шкіру;

Обережно планувати спортивні активності;

Їсти легкі та збалансовані страви;

Відмовитися від алкоголю;

Не залишати дітей або домашніх тварин в машині.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич давав свій прогноз погоди на серпень, зазначаючи що після 20 числа температурне тло коливатиметься у межах середніх багаторічних показників.

Фото зі сторінки МОЗ

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