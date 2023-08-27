Може вбити не тільки ваш телефон: чотири причини відмовитися від купівлі дешевого зарядного пристрою

Щоб мобільний телефон служив довго та не давав збоїв у роботі, його потрібно правильно заряджати.

Для цього варто вибирати якісний зарядний пристрій. Фахівці рекомендують використовувати оригінальну зарядку для кожної моделі гаджета, щоб потім не платити за ремонт самого телефону, пише itechua.

Вони називають 4 причини, чому до вибору зарядки варто ставитись уважно.

По-перше, у дешевого зарядного пристрою може нагріватися акумулятор. Це відбувається через занадто високу напругу, яка подається на смартфон.

Температура, що має рівень вище за критичну, може значно скоротити ресурс робочого акумулятора. Також може зламатися та вийти з ладу батарея.

По-друге, дешева зарядка може бути з неякісним кабелем, який може зламатися всередині ізоляції в несподіваний момент. Відомо, що в недорогих кабелях використовують пластмасу та метал дуже низької якості, тонкий дріт. Тому штекер цього аксесуара спочатку розбовтується, а потім зовсім ламається, але це не одразу помітно.

При короткому замиканні може згоріти як кабель, так і гаджет. За великого опору кабелю може статися нагрівання і навіть іскріння.

По-третє, зарядні пристрої низької якості можуть вийти з ладу у досить короткий термін. Коливання струму, які почнуться через це, завдають шкоди не тільки акумулятору телефону, а й зарядці.

По-четверте, дешева зарядка шкодить гаджету. У сучасних гаджетах використовують літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. На них не передбачено захист від занадто великої величини струму, що подається.

Відповідно, у разі поломки заряджання система телефону не зможе встигнути вчасно зреагувати та зробити значення струму безпечним. Найнебезпечніше, що може статися — смартфон може не витримати й вибухнути.

«ФАКТИ» писали про те, що зарядка від телефона, що вибухнула, мало не убила дитину у Вінниці.

79

Читайте нас у Facebook та Instagram