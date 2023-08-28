Чекайте на + 37: коли почне спадати «пекельна спека»

Починаючи з Першої Пречистої, тобто, з 28 серпня, в більшість областей України заходить сильна спека, і поступово температура повітря досягатиме +32+37 градусів.

Такий прогноз приводить синоптикиня Наталка Діденко.

«Бачите карту на 28 серпня? Україна чи не найспекотніша в Європі!», — пише вона у соціальній мережі.

«Тому вже зараз подумайте, як мінімізувати вплив гарячого повітря і не паліть на городах та узбіччях, заради Бога, бадилля й багаття. Дуже важливо захиститися особливо людям із серцево-судинними недугами», — пише фахівець.

Дощів практично не буде — іноді у другій половині дня «щось локальне й невелике на південному заході України та на крайній півночі».

У Києві в неділю +30+33 градуси, без опадів. Надалі гарячішатиме.

Найспекотнішими будуть із початку тижня південь, центр та північ України, +33+37 градусів. На заході та сході очікується +26+30 градусів.

Тому спасатись від сильної жари у найближчі дні можна у імпровізованих «джакузі».

Або «ванних».

Також можна подорожувати з друзями на природі.

Чи просто подивившись смішні відео коло вентилятора чи кондиціонера.

Послаблення сильної спеки — орієнтовно з четверга.

Але пам'ятаємо, що з початком осені «Африка» не закінчиться.

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