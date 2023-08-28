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Україна

росія може посилити атаки на північному сході, — британська розвідка

20:01 28 серпня 2023
зруйнований будинок

Країна-терористка може посилити свої атаки в районі на схід від міст Куп'янськ і Лиман на північному сході України, вважають британські військові експерти. Український контрнаступ спричинив тиск на російські сили у східному Бахмуті та на півдні України, написало в суботу Міністерство оборони Великобританії. Але росія продовжила менші атаки на північному сході в секторі Куп'янськ — Лиман і досягла там обмежених локальних успіхів, йдеться в повідомленні.

У той час як Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, росія може спробувати повернути собі ініціативу, вернувшись до «наступу на оперативному рівні», вважають британці. Експерти написали у своєму щоденному звіті в Twitter: «Куп'янськ — Лиман є можливим районом для цього. Не виключено, що росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на осі Куп'янськ — Лиман протягом наступних двох місяців — ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області».

Минулого року Україна звільнила окуповане росією місто Куп'янськ у Харківській області. Після цього місто та його околиці неодноразово ставали мішенню російських обстрілів.

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