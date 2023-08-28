50 тисяч гривень та статуетка «Дюка»: Одеський кінофестиваль оголосив переможців

Відбулась церемонія закриття 14-го Одеського міжнародного кінофестивалю, який у цьому році проходив у Чернівцях. Загалом під час фестивального тижня було показано 46 фільми, з яких 32 українські. Церемонію закриття провели акторка Дар’я Трегубова та кінознавець Алік Шпилюк. Найкращий ігровий повнометражний та документальний фільми отримали призи у 50 тисяч гривень кожний. І, звичайно, по статуетці «Золотого Дюка».

Журі Національного конкурсу, до складу якого увійшла режисерка «Клондайку» Марина Ер Горбач, обрали найкращий український повнометражний документальний фільм — стрічку «Звідки куди» Мачека Хамели.

«Цей фільм знімався всередині евакуаційної машини, в якій я був водієм і режисером, — сказав Мачек. — Я вирішив просто допомагати як волонтер, як водій, як це робили десятки тисяч поляків із початку великої війни. Бо ми добре розуміємо, що ця війна — це не тільки захист України, це й всієї Європи».

Володарем «Дюка» у номінації «Найкращий український повнометражний ігровий фільм» стала стрічка Міхаля Вініка «Валерія виходить заміж».

Спеціальну відзнаку Національного конкурсу як найкраща акторка отримала Каріна Химчук за роль у фільмі «Ти мене любиш?». А спеціальну відзнаку за найкращу чоловічу роль вручили Дмитру Нежельському за роль у фільмі «Сашенька».

Нагорода у Міжнародній європейській конкурсній програмі дісталась стрічці «Ссавці» Себастіана Міхейлеску. Спеціальну відзнаку Міжнародного конкурсу отримали фільми Крістіана Петцольда «Полум'яне небо» та «Правило двох стін» Девіда Гутніка.

Фільмом Закриття 14-го ОМКФ стала стрічка австрійської режисерки Джессіки Гауснер «Клуб Зеро», міжнародна прем’єра якої відбулась в основному конкурсі 76-го Каннського кінофестивалю.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» виконавиця головної ролі у серіалі «Слід» розповіла про життя під час великої війни.

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