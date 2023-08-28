«Такі звичні моменти»: Григорій Решетнік показав, як сини реагують на повітряну тривогу

Популярний шоумен та телеведучий Григорій Решетнік, який запропонував героя нового «Холостяка», з початку великої війни разом з сімʼєю — дружиною Крістіною та трьома синами — знаходиться дома, у Києві. Лише декілька разів родина виїжджала на відпочинок. Деталями свого життя Григорій постійно ділиться із шанувальниками у соціальній мережі.

Нещодавно сини Григорія та Крістіни повернулися до Києва з відпочинку.

«Сенс нашого життя — це Україна і сімʼя, — написав ведучий на своїй сторінці у соцмережі, розмістивши сімейне фото. — Нарешті ми всі разом — скучили сильно».

Решетнік постійно наголошує про важливість не нехтувати правилами безпеки при повітряних тривогах. Ведучий декілька разів показував, як вся його сімʼя прямує до укриття, яким для них став паркінг. Нещодавно Григорій знову нагадав, як важливо дотримуватись правил, розмістивши відео. Навіть, його сини вже привчилися себе правильно поводити.

«Впевнено крокуємо укриттям… такі вже звичні та традиційні моменти, — написав Григорій. — Брати діють злагоджено та спокійно, кожного разу згадують силу наших захисників і захисниць — уклінно дякуємо вам.

Бережіться та будьте відповідальними, ви ж спускаєтеся в укриття, правда?"

У мережі дописувачі поділилися і своїми відчуттями.

«Сьогодні знову вибухи, потім тривога», — написали у відповідь.

«Нажаль, на рівні обіцянок часто все і залишається… проте завжди треба шукати варіанти та не опускати руки… Бережіться», — відповів ведучий.

«Скоро все закінчиться Перемогою! — підтримали допис Григорія. — Згинуть наші вороженьки».

«ФАКТИ» писали, що учасник «Холостячки» зіграв весілля.

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