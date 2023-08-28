Родина нардепа хоче незаконно збудувати готель і будинок у Львові: активісти звернулись до антикорупційних органів

Фірма, що офіційно належить матері народного депутата від «Слуги народа» Остапа Шипайла, планує побудувати у Львові готель і житловий будинок без врахування генерального плану міста. У такий спосіб родина може легалізувати тіньові доходи. Про це йдеться у зверненні громадської організації «Вартові екології» до керівництва Офісу генерального прокурора, НАБУ та НАЗК.

6 червня 2023 року Львівська міська рада затвердила детальний план території у районі вул. Вітовського, вул. Зарицьких, пл. І. Франка загальною площею майже 5 га.

Детальний план розроблений у 2018 році, коли Львівська міська рада затвердила проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці Вітовського, 9 приватному підприємству «Весаві». Саме це підприємство звернулось до міськради щодо розробки детального плану.

На вказаній ділянці у 2015 році «Весаві» приватизувало 2-поверхову будівлю. Згідно з детальним планом, тепер її хочуть знести і збудувати натомість 5-поверховий готель на 10 номерів з підземним паркінгом на 17 місць. На сусідній ділянці пропонують збудувати 6-поверховий житловий будинок на 28 квартир.

За даними громадської організації «Вартові екології», рішення щодо надання «Весаві» земельної ділянки в оренду та рішення про затвердження детального плану ухвалені міською радою без врахування генерального плану Львова та з порушенням процедури.

Наразі підприємство «Весаві» належить Тетяні Михайлівні Шипайло — матері народного депутата України Остапа Шипайла. Автори звернення стверджують, що він і є фактичним власником підприємства, отримує прибутки від його діяльності та, ймовірно, сприяє ухваленню незаконних рішень на користь «Весаві». Інвестиції в нерухомість можуть свідчити про спробу депутата легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом.

«Вартові екології» просять Офіс генерального прокурора, НАБУ та НАЗК перевірити законність рішень міської ради Львова та вжити відповідних заходів реагування у разі виявлення порушень.

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