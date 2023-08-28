Працює ГУР: в Енергодарі підірвали штаб «кадирівців» з Росгвардії, окупанти евакуюються

В тимчасово окупованому Енергодарі (Запорізька область) в понеділок, 28 серпня, підірвали імпровізовану «казарму» підрозділу росгвардії «ахмат-1». В результаті цього постраждав особовий склад військових рф. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Повідомляється, що в результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу росгвардії ОМОН «ахмат-1».

Також зазначається, що після окупації міста «кадирівці» захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вулиці Будівельників, 46, де раніше знаходилося місцеве відділення одного з українських банків.

Згідно з інформацією розвідників, о 09:50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі.

«В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених «кадирівців», — пояснили в ГУР.

Також розвідка уточнила, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву «військово-цивільну адміністрацію». Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі інтернет.

Сьогодні повідомлялось, що воєнні розвідники здійснили дорозвідку та ефективно знищили низку ворожих об’єктів на окупованій території Запорізької області завдяки руху опору. Під атаку потрапили об'єкти росіян в Енергодарі та місті Кам’янка-Дніпровська.

Як писали «ФАКТИ», окупанти вводять «поштовий нагляд» за населенням на окупованих територіях.

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