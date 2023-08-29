Де і коли дивитись онлайн «Дніпро-1» — «Спартак»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 31 серпня, «Дніпро-1», який відправив у відставку головного тренера Олександра Кучера, на стадіоні «Кошицька футболова арена» у словацькому Кошице проведе матч-відповідь раунду плей-оф Ліги конференцій проти «Спартака» з Трнави (арбітр — 39-річний Балаж Берке з Угорщини). Нагадаємо, що перша зустріч суперників, яку український клуб під керівництвом Валерія Городова закінчував удев'ятьох, завершилася внічию — 1:1.

Якщо «Дніпро-1» свій поєдинок чемпіонату України проти «Руха» переніс і з двома не зіграними зустрічами посідає у турнірній таблиці лише 13-е місце, то «Спартак» у гостьовому матчі чемпіонату Словаччини зіграв унічию зі «Скалицею» — 0:0 і з грою у запасі йде сьомим.

У майбутньому поєдинку букмекери неочікувано бачать фаворитом словацький клуб. Наприклад, контора Vbet ставки на перемогу «Дніпра-1» у основний час приймає з коефіцієнтом 3,06, на нічию — 3,45, на виграш підопічних Міхала Гашпарика — 2,36. Шанси «Спартака» на прохід до основної сітки турніру також вищі — 1,70 проти 2,15.

У прямій трансляції поєдинок «Дніпро-1» — «Спартак» на території України покажуть (о 21:00) телеканал УНІАН та YouTube-канал FootballHub.

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

31 серпня (четвер)

«Дніпро-1» — «Спартак» 21:00 УНІАН, YouTube-канал FootballHub

Нагадаємо, що переможець пари «Дніпро-1» — «Спартак» вийде до групового турніру Ліги конференцій, а той, хто програв, припинить виступи в єврокубках.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч кваліфікації Ліги конференцій «Бешикташ» — «Динамо».

Фото СК «Дніпро-1»

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