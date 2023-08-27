Де дивитися онлайн «Бешикташ» — «Динамо»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 31 серпня, у Стамбулі пройде матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між місцевим «Бешикташем» та київським «Динамо». Нагадаємо, перший поєдинок у Бухаресті завершився перемогою турецької команди — 3:2.

Відеоогляд матчу «Динамо» — «Бешикташ» — 2:3 (24 серпня 2023 року)

Обидві команди вирішили перенести поєдинки у своїх національних чемпіонатах, щоб зосередитися на підготовці до очного матчу. «Бешикташ» мав зіграти на виїзді з «Аданадемірспором» («орли» набрали чотири очки після двох матчів та йдуть у середині турнірної таблиці турецької суперліги), а «Динамо» за календарем мав домашній поєдинок із «Вересом» (кияни після трьох матчів набрали шість очок та розташовуються у середині таблиці УПЛ).

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають перевагу господарям. Наприклад, аналітики Favbet ставки на перемогу «Бешикташа» приймають із коефіцієнтом 1,51, на нічию — 4,65, на перемогу «Динамо» — 6,70. А ось у підсумковому успіху стамбульців сумнівів практично немає — на їхній прохід до групового етапу пропонується коефіцієнт 1,07, тоді як на «біло-синіх» цілих 9,25.

У прямій трансляції матч «Бешикташ» — «Динамо» (початок — о 21:00) покажуть телеканал «2+2», а також YouTube-канали FootballHub та «Динамо Київ» .

Ліга конференцій. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

31 серпня (четвер)

«Бешикташ» — «Динамо» 21:00 «2+2», YouTube-канал FootballHub, YouTube-канал «Динамо Київ»

Нагадаємо, що також у раунді плей-оф Ліги конференцій виступає «Дніпро-1». Свій перший матч, на виїзді проти словацького «Спартака» з Трнави, дніпряни, дограючи зустріч… удев'ятьох, завершили внічию (1:1). Поєдинок-відповідь, який пройде також у Словаччині, але вже в Кошице, відбудеться 31 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у меншості втримав перемогу в Ковалівці та очолив турнірну таблицю УПЛ.

Фото ФК «Динамо»

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