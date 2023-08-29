Грушова заправка для салату: смак вас захопить

Сезон груш у розпалі. Їх можна їсти просто так, а можна з них приготувати компот, варення, всілякі десерти. А якщо все це ви вже приготували, спробуйте приготувати грушеву заправку. Вона зробить смак салатів вишуканим, як, наприклад, малиновий чи журавлинний соус. Не бійтеся експериментувати із сезонними овочами та фруктами. Тільки шляхом свого досвіду ви зможете знайти смак, який вас захопить.

Рецептом грушевої заправки для салатів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати пряні печериці.

— А ви куштували грушеву заправку для салату? Вона надасть багатьом салатам незвичайного смаку, — каже Елла Іванова. — Спробуйте, гадаю, вам сподобається.

Грушова заправка для салатів 1 груша 2−3 столові ложки грушевого соку (якщо у вас вийшла занадто густа заправка) Сіль Трохи цукру 2 столові ложки оливкової або іншої олії Гірчиця у зернах Часник Базилік М'ята кріп Перець Груші протушкувати з цукром, охолодити, додати інші інгредієнти та подрібнити в блендері. Заправити улюблений салат. І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом бутербродної намазки з кабачків та моркви.

Фото з альбому Елли Іванової

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