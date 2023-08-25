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Намазка з кабачків та моркви: бутерброд буде дуже смачним

22:32 26 серпня 2023
Намазка з кабачків та моркви

Є чимало людей, які влітку купують екзотичні овочі та фрукти, а взимку шукають у супермаркетах кабачки, огірки та томати. Зрозуміти їх складно, адже саме сезонні дари природи містять потрібні нашому організму вітаміни. Та й немає нічого кращого, ніж овочі та фрукти, вирощені в природних умовах під літнім сонцем.

Один з найдешевших овочів — кабачок. З нього можна приготувати безліч страв: ікру, рагу, салати… А ще — безліч варіантів намазок для бутербродів.

Ідеєю однієї з них поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Це так смачно, що не відірватися, — каже Елла Іванова. — А готується така намазка легко та швидко. При подачі бутерброд прикрасьте улюбленою зеленню — петрушкою, кропом або кінзою. І насолоджуйтесь!

Намазка з кабачків із плавленим сиром

  • 1 кабачок
  • 1 морквина
  • 1 цибулина
  • Сіль
  • Перець
  • Рослинна олія

Нарізаємо всі овочі. Тушимо до готовності. Охолоджуємо.

Додаємо 100 г плавленого сиру.

Все добре збиваємо.

Можна додати часник, перчик чилі, зелень.

Намазуємо на хліб — і смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти грецького кабачкового пирога та малосольних цукіні від судді «Мастер Шефа».

Фото з альбому Елли Іванової

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