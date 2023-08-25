Намазка з кабачків та моркви: бутерброд буде дуже смачним
Є чимало людей, які влітку купують екзотичні овочі та фрукти, а взимку шукають у супермаркетах кабачки, огірки та томати. Зрозуміти їх складно, адже саме сезонні дари природи містять потрібні нашому організму вітаміни. Та й немає нічого кращого, ніж овочі та фрукти, вирощені в природних умовах під літнім сонцем.
Один з найдешевших овочів — кабачок. З нього можна приготувати безліч страв: ікру, рагу, салати… А ще — безліч варіантів намазок для бутербродів.
Ідеєю однієї з них поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Це так смачно, що не відірватися, — каже Елла Іванова. — А готується така намазка легко та швидко. При подачі бутерброд прикрасьте улюбленою зеленню — петрушкою, кропом або кінзою. І насолоджуйтесь!
Намазка з кабачків із плавленим сиром
- 1 кабачок
- 1 морквина
- 1 цибулина
- Сіль
- Перець
- Рослинна олія
Нарізаємо всі овочі. Тушимо до готовності. Охолоджуємо.
Додаємо 100 г плавленого сиру.
Все добре збиваємо.
Можна додати часник, перчик чилі, зелень.
Намазуємо на хліб — і смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти грецького кабачкового пирога та малосольних цукіні від судді «Мастер Шефа».
Фото з альбому Елли Іванової8