Пряні печериці: гості будуть у захваті

Страви з грибочків завжди користуються популярністю за столом, де збираються рідні та друзі. А ось готувати їх не всі вміють. Звісно, можна купити в магазині готові — наприклад, мариновані. Але чи не краще навчитися готувати печериці? Це і дешевше, і по-домашньому смачно. Важливо купувати якісні свіжі печериці, які не доведеться максимально обрізати. Не так давно ми публікували рецепт неймовірно смачних, ніжних і ароматних гречаників із грибами.

Рецептом пряних печериць поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Сьогодні приготуємо смачні печериці — соковиті, ніжні, пряні, — каже Елла Іванова. — Вважаю, що це дуже вдалий рецепт. Спробуйте — думаю, не розчаруєтеся.

Пряні печериці 1 кг печериць

1 столова ложка солі

2 столові ложки цукру

60 мл оцту

60 мл рослинної олії

Насіння гірчиці

3 гвоздички

5 шт. запашного перцю

3 лаврові листки

3 зубки часнику

Суміш перців

Гриби промиваємо, нарізаємо, але не замочуємо у воді. У каструлю складаємо гриби, олію, оцет, спеції та прянощі. Додаємо сіль і цукор. Вода не потрібна. Накриваємо кришкою, варимо 12 хвилин. Охолоджуємо. І смачного!

Нагадаємо рецепт овочевого асорті з грибами на зиму.

Фото з альбому Елли Іванової

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