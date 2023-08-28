Пряні печериці: гості будуть у захваті
Страви з грибочків завжди користуються популярністю за столом, де збираються рідні та друзі. А ось готувати їх не всі вміють. Звісно, можна купити в магазині готові — наприклад, мариновані. Але чи не краще навчитися готувати печериці? Це і дешевше, і по-домашньому смачно. Важливо купувати якісні свіжі печериці, які не доведеться максимально обрізати. Не так давно ми публікували рецепт неймовірно смачних, ніжних і ароматних гречаників із грибами.
Рецептом пряних печериць поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
- Сьогодні приготуємо смачні печериці — соковиті, ніжні, пряні, — каже Елла Іванова. — Вважаю, що це дуже вдалий рецепт. Спробуйте — думаю, не розчаруєтеся.
Пряні печериці
- 1 кг печериць
- 1 столова ложка солі
- 2 столові ложки цукру
- 60 мл оцту
- 60 мл рослинної олії
- Насіння гірчиці
- 3 гвоздички
- 5 шт. запашного перцю
- 3 лаврові листки
- 3 зубки часнику
- Суміш перців
Гриби промиваємо, нарізаємо, але не замочуємо у воді. У каструлю складаємо гриби, олію, оцет, спеції та прянощі. Додаємо сіль і цукор. Вода не потрібна. Накриваємо кришкою, варимо 12 хвилин. Охолоджуємо. І смачного!
Нагадаємо рецепт овочевого асорті з грибами на зиму.
Фото з альбому Елли Іванової107