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Пряні печериці: гості будуть у захваті

22:32 28 серпня 2023
Пряні печериці

Страви з грибочків завжди користуються популярністю за столом, де збираються рідні та друзі. А ось готувати їх не всі вміють. Звісно, можна купити в магазині готові — наприклад, мариновані. Але чи не краще навчитися готувати печериці? Це і дешевше, і по-домашньому смачно. Важливо купувати якісні свіжі печериці, які не доведеться максимально обрізати. Не так давно ми публікували рецепт неймовірно смачних, ніжних і ароматних гречаників із грибами.

Рецептом пряних печериць поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Сьогодні приготуємо смачні печериці — соковиті, ніжні, пряні, — каже Елла Іванова. — Вважаю, що це дуже вдалий рецепт. Спробуйте — думаю, не розчаруєтеся.

Пряні печериці

  • 1 кг печериць
  • 1 столова ложка солі
  • 2 столові ложки цукру
  • 60 мл оцту
  • 60 мл рослинної олії
  • Насіння гірчиці
  • 3 гвоздички
  • 5 шт. запашного перцю
  • 3 лаврові листки
  • 3 зубки часнику
  • Суміш перців

Гриби промиваємо, нарізаємо, але не замочуємо у воді. У каструлю складаємо гриби, олію, оцет, спеції та прянощі. Додаємо сіль і цукор. Вода не потрібна. Накриваємо кришкою, варимо 12 хвилин. Охолоджуємо. І смачного!

Нагадаємо рецепт овочевого асорті з грибами на зиму.

Фото з альбому Елли Іванової

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