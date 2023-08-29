Хто є хто: компанії Героя України Бубки продовжують вести бізнес з окупантами, — розслідування ЗМІ

Компанії Героя України Сергія Бубки продовжують працювати з росіянами й укладають нові контракти з окупантами.

Як повідомляє Bihus.Info, родинна компанія Сергія Бубки — «Фірма Монблан», де він разом зі своїм братом Василем є співвласником, під час повномасштабної війни росії проти України офіційно зареєструвалася в росії та почала офіційно співпрацювати з окупантами.

Журналісти знайшли три контракти на понад 800 тисяч рублів. За ці гроші «Фірма Монблан» продала талони на пальне окупантам з росії та так званого «днр», які можна використати на заправках «Монблану».

Всі 6 заправок зараз працюють в окупованому Донецьку та Донецькій області.

Нещодавно журналісти Bihus.Info знайшли ще два свіжих контракти, які підтверджують цю співпрацю.

27 липня вже згадана нами «Фірма Монблан» уклала угоду ще на 73 тисячі рублів. За ці гроші компанія продає пальне так званому казначейству так званої «днр». Схема така, як і в попередніх контрактах: продають талони, які можна використати на заправках «Монблану».

Ще один новий контракт терористи підписали з іншою російською компанією, де офіційно співвласниками також є Сергій Бубка та його брат. Йдеться про фірму «Спортивный клуб Сергея Бубки», основний вид діяльності якої зараз торгівля. Це також клон української компанії, яка була створена Бубками ще в 90-их роках у Донецьку.

3 липня «Спортивный клуб Сергея Бубки» підписав 2 контракта з медичним відділом так званого міністерства внутрішніх справ ї «днр» на суму 2 тисяч 250 рублів. За ці гроші клуб має поставити окупантам гумові кліше для печатки.

Крім того, в російських державних реєстрах є російський податковий номер Сергія Бубки. Станом на зараз він активний.

«Якщо вірити порядку формування таких кодів, то він був виданий у Криму, в Євпаторії», — пишуть журналісти.

Нагадаємо, після виходу сюжету СБУ відкрила кримінальне провадження, натомість сам Бубка жодним чином не прокоментував ситуацію.

В Bihus.Info зазначають, що попри оприлюднені документи, відкриті кримінальні провадження та суспільний резонанс, Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету.

В НОК нібито зазначили, що не можуть виключити Бубку з організації, оскільки він є членом Міжнародного олімпійського комітету. Разом з тим в організації додали, що вже відправили запит до Міжнародного олімпійського комітету.

Нагадаємо, днями Служба безпеки України викрила бізнесмена, який працював на росіян. Власник одного з провідних агрохолдингів Запорізької області вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Бердянська до рф.

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