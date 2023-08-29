До супергероя не дотягнув: у Києві з Дніпра виловили Бетмена

У Києві, де поліцейські нарешті спіймали серійного палія автомобілів військових, молодий іноземець спробував переплисти Дніпро, вдягнувши маску Бетмена.

Як повідомили у поліції, інцидент стався увечері у понеділок, 29 серпня. На спецлінію 102 звернувся громадянин, який повідомив, що серед річки Дніпро з останніх сил на воді тримається чоловік. На порятунок плавця одразу вирушили поліцейські відділу поліції у річковому порту «Київ».

Діставши плавця з води на катер, правоохоронці встановили його особу. За його словами, маску супергероя він одягнув для сміливості та антуражу.

Опубліковано фото «героя».

"Герой"-плавець

У поліції також додали, що з початку літнього сезону водний патруль врятував 8 громадян, які не розрахувавши своїх сил, мало не потонули в річці.

Нагадаємо, у серпні в дитячому таборі під Києвом потонув 10-річний хлопчик. Тренера, який відповідав за життя підопічних, було затримано.

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