Світоліна на старті US Open розбила суперницю з Німеччини: відеоогляд матчу

Перша ракетка України Еліна Світоліна (26-а у світовому рейтингу), яка дійшла до півфіналу Вімблдону, успішно стартувала на найбільш грошовому турнірі у світовому тенісі US Open із загальним призовим фондом 65 млн доларів.

У поєдинку першого кола 28-річна одеситка впевнено здолала у двох сетах 29-річну суперницю з Німеччини Анну-Лєну Фрідзам (90-а), яка свого часу дісталася четвертого раунду Australian Open, — 6:3, 6:1.

Успіх на старті приніс Світоліній 133 тисяч призових «брудними». У наступному раунді турніру в Нью-Йорку Еліна зіграє з переможницею пари Анастасія Павлюченкова (росія, 98-а) — Фіона Кроулі (США, 729-а).

Нагадаємо, що свого найкращого результату на US Open Еліна Світоліна досягла у 2019 році, коли дійшла до півфіналу, де програла легендарній Серені Вільямс.

На жаль, одразу три українські тенісистки вилетіли з Відкритого чемпіонату США в першому ж раунді, заробивши по 81,5 тисячі доларів. Марта Костюк (39-а) програла представниці Казахстану Олені Рибакіній (4-а) — 2:6, 1:6, Катерина Байндл (83-а) — словачці Анні Кароліні Шмідловій (64-а) — 4:6, 6:3, 3:6, а Ангеліна Калініна (28-а) — іспанці Сарі Соррібес-Тормо (55-а) — 4:6, 5:7. Ще одна наша співвітчизниця Леся Цуренко (46-а) грає на старті змагань у Нью-Йорку проти француженки Ельзи Жакемо (181-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна знищила першу ракетку росії на турнірі в США.

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