«Шукаємо джерело зараження»: через спалах рідкісної інфекційної хвороби легіонерів у Польщі загинули вже 14 осіб

Польська влада офіційно підтвердила факт спалаху смертельно небезпечної бактеріальної інфекції, відомої як «хвороба легіонерів» у місті Жешув. Представник спецслужб Польщі Станіслав Жарин уточнив, що внаслідок цього померли 14 осіб. Понад 150 хворих перебувають у лікарні.

«Ми не виявили нічого, що вказувало б на диверсію. Оскільки Жешув розташований недалеко від кордону з Україною і є важливим транспортним вузлом для доставки озброєнь у цю країну, влада хотіла б виключити деякі сценарії, що напрошувалися. Жодних даних про навмисне зараження водозаборів немає», — підкреслив Жарин.

Влада Жешува перевіряє, чи міг збудник легіонельозу потрапити в міський водопровід.

«Ми шукаємо джерело зараження. Наразі розглядається можливість зараження мережі гарячого і холодного водопостачання», — сказав представник регіональної служби санітарного нагляду Адам Сидор.

Він повідомив, що наразі було взято 105 проб води. За 18 пробами вже отримано результат — бактерії легіонельозу виявлено в половині з них. «Поки що ці цифри не дають нам змоги стверджувати, що джерелом зараження є водопровід. Наступні кілька днів будуть вирішальними», — заявив Сидор.

За словами представників органів охорони здоров'я Жешува, небезпечну бактерію було виявлено у 113 пацієнтів. Вік померлих становить від 64 до 95 років. У всіх були й інші захворювання, переважно хронічні.

Мер Жешува Конрад Фійолек повідомив, що в місті максимально збільшено кількість хлору, ультрафіолетових променів і озону, які використовуються для очищення води. Також буде проведено промивку та дезінфекцію всієї системи водопостачання.

Хвороба легіонерів (легіонельоз, або пітсбурзька пневмонія, або лихоманка форту Брегг) не передається від людини до людини. Вона провокує запалення легенів і може спричиняти важку форму пневмонії. Інкубаційний період триває від двох до 10 днів. Спочатку захворювання схоже на грип. Хворі відчувають загальну втому, у них різко підвищується температура, часом до 39,5 градусів і вище, виникає головний і м'язовий біль, з'являється сухий кашель. З розвитком хвороби може з'явитися біль у грудях, задишка, біль у животі, пронос і блювота, а також галюцинації.

Рознощиками захворювання є бактерії legionella, що живуть у воді. Вони активізуються при підвищенні температури води. Зазвичай джерелами зараження є системи водопостачання великих будівель, градирні, системи кондиціонування повітря, фонтани і ставки, а також душові, розташовані, наприклад, у роздягальнях громадських басейнів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найпоширенішою формою передачі хвороби легіонерів є вдихання забрудненого аерозолю, що утворюється під час розпилення води, струменів або туману із забруднених джерел.

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