Холод не спричиняє хвороби: експерти порадили, як налаштувати кондиціонер на ніч

Сильна спека призвела до того, що багато хто з нас змушений тримати кондиціонер увімкненим майже цілодобово та навіть вночі. Однак деякі уникають цього через страх захворіти: застудитися, отримати болі у горлі, у спині тощо. Експерти кажуть: правильна температура для сну — трохи понад 20 градусів за Цельсієм, пише ynetnews.com. Та правда полягає в тому, що холод не спричиняє хвороби. Грип чи озноб спричиняють віруси, а не низькі температури. Ілюстрацією цього є те, що жителі Північної півкулі хворіють не більше, ніж ті, хто живе в тепліших регіонах. Не існує наукових досліджень, які б вказували на те, що холод збільшує ризик м'язових або скелетних травм. Однак відомо, що зігрівання тканин посилює кровообіг і може полегшити біль у м'язах.

Чому існує міф про те, що кондиціонер може викликати симптоми, схожі на грип? Цей міф, ймовірно, вперше з'явився у 1976 році, коли учасники конференції «Американського легіону» підхопили інфекційне захворювання в готелі у Філадельфії. Хвороба отримала назву «хвороба легіонерів». Спалах був спричинений Legionella pneumophila — бактерією, яка розмножується в теплій воді, а також в системах охолодження та кондиціювання повітря. Бактерія викликає симптоми, схожі на грип, включно з високою температурою, кашлем, головним болем, болем у м'язах, втомою, втратою апетиту, діареєю, блювотою та навіть сплутаністю свідомості та втратою пам'яті.

Але інфікування цією бактерією зустрічається вкрай рідко, і правда полягає в тому, що ваш домашній кондиціонер, навіть якщо це центральний блок, не повинен викликати у вас захворювання, якщо ви чистите фільтри відповідно до рекомендацій виробника і якщо кондиціонер працює правильно.

Якщо кондиціонер викликає значну сухість, часті пробудження і дискомфорт, краще вибрати ідеальну для вас температуру, яка не буде занадто високою чи занадто низькою. Якщо відчуваєте втому навіть після семи-восьми годин сну, проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як охолодити квартиру влітку без кондиціонера.

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