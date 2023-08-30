ПФУ затвердив важливий для розрахунку пенсій показник

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати по країні, який суттєво впливає на призначення та розрахунок пенсії. Про це йдеться у повідомленні на сайті фонду.

За даними ПФУ, середня зарплата за два квартали 2023 року склала:

січень — 12 644,98 гривень

лютий — 12 794,11 гривень

березень — 13 423,28 гривень

квітень — 13 626,02 гривень

травень — 14 109,64 гривень

червень — 16 012,38 гривень

При цьому у фонді зробили аналіз розміру виплат українцям і прийшли до неочікуваного висновку про те, що вперше із початку війни реальна зарплата в Україні збільшилася.

Так, у порівнянні з червнем 2022 року зарплата зросла на 14,7%. Рік тому вона становила 13957,63 гривні.

Також у ПФУ нагадали, що розрахунок показників середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» враховується для обчислення пенсії, здійснюється Пенсійним фондом України за інформацією Державної податкової служби України, наданою в порядку міжвідомчого обміну.

До зазначеної інформації, зокрема, належать дані звітності страхувальників про заробітну плату (дохід), на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб — підприємців та у осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

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