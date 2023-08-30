Новачок УПЛ замість ексфутболіста збірної України довірив команду білорусу

Новачок української прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ, який після вильоту з Кубка країни від команди першої ліги звільнив головного тренера Олександра Ковпака, офіційно оголосив про призначення нового наставника команди. Місце ексфутболіста збірної України посів 57-річний білоруський фахівець Олег Дулуб, який у березні залишив посаду головного тренера «Львова» .

Додамо, що у послужному списку Дулуба, якому у ЛНЗ допомагатимуть колишні гравці нашої збірної Юрій Дудник та Андрій Дикань, також значиться робота в Україні з «Карпатами» і «Чорноморцем».

Нагадаємо, що ЛНЗ, окрім вильоту з Кубка, невдало стартував у чемпіонаті країни, набравши у п'яти зустрічах лише 3 очки та опинившись на 14-му місці у турнірній таблиці. Дебют Дулуба на чолі команди з Черкас відбудеться у неділю, 3 вересня, коли його нові підопічні зіграють у гостях з «Дніпром-1».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Кучер залишив посаду головного тренера «Дніпра-1».

Фото ФК ЛНЗ

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