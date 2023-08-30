Стали відомі всі можливі суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів: склад «кошиків» перед жеребкуванням
У середу, 30 серпня, за підсумками останніх матчів раунду плей-оф повністю сформовано склад учасників групового турніру Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті».
Як відомо, Україну в найпрестижнішому клубному турнірі Європи представить чемпіон країни «Шахтар», який при жеребкуванні в Монако (31 серпня о 19:00) буде поміщений у третій «кошик» та отримає у суперники по групі по одному клубу з «кошиків» 1, 2 та 4.
Повністю склад 32 учасників Ліги чемпіонів має такий вигляд:
«Кошик» 1
«Манчестер Сіті» (Англія)
«Барселона» (Іспанія)
«Севілья» (Іспанія)
«ПСЖ» (Франція)
«Баварія» (Німеччина)
«Наполі» (Італія)
«Фейєноорд» (Нідерланди)
«Бенфіка» (Португалія)
«Кошик» 2
«Реал» (Іспанія)
«Атлетико» (Іспанія)
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)
«Лейпциг» (Німеччина)
«Інтер» (Італія)
«Арсенал» (Англія)
«Манчестер Юнайтед» (Англія)
«Порту» (Португалія)
«Кошик» 3
«Шахтар» (Україна)
«Зальцбург» (Австрія)
ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди)
«Мілан» (Італія)
«Брага» (Португалія)
«Лаціо» (Італія)
«Црвена Звезда» (Сербія)
«Копенгаген» (Данія)
«Кошик» 4
«Реал Сосьєдад» (Іспанія)
«Галатасарай» (Туреччина)
«Селтік» (Шотландія)
«Ньюкасл» (Англія)
«Уніон» (Німеччина)
«Ланс» (Франція)
«Янг Бойз» (Швейцарія)
«Антверпен» (Бельгія)
Перші матчі у групах ЛЧ будуть зіграні 19 та 20 вересня. Нагадаємо, що Україну у турнірі представить не лише «Шахтар». Серед учасників групової стадії є клуби українських легіонерів — «Реал» Андрія Луніна, «Арсенал» Олександра Зінченка та «Бенфіка» Анатолія Трубіна.
Зазначимо, що поєдинки раунду плей-оф Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначились останні шість учасників групового турніру, принесли такі результати: «Копенгаген» (Данія) — «Ракув» (Польща) — 1:1 (перший матч — 1:0): ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 5:1 (2:2); АЕК (Греція) — «Антверпен» (Бельгія) — 1:2 (0:1); «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — 3:0 (0:0); «Панатінаїкос» (Греція) — «Брага» (Португалія) — 0:1 (1:2); «Галатасарай» (Туреччина) — «Мольде» (Норвегія) — 2:1 (3:2).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» у кваліфікації Ліги чемпіонів вилетів від грецького «Панатінаїкоса».
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