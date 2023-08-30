Стали відомі всі можливі суперники «Шахтаря» у Лізі чемпіонів: склад «кошиків» перед жеребкуванням

У середу, 30 серпня, за підсумками останніх матчів раунду плей-оф повністю сформовано склад учасників групового турніру Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті».

Як відомо, Україну в найпрестижнішому клубному турнірі Європи представить чемпіон країни «Шахтар», який при жеребкуванні в Монако (31 серпня о 19:00) буде поміщений у третій «кошик» та отримає у суперники по групі по одному клубу з «кошиків» 1, 2 та 4.

Повністю склад 32 учасників Ліги чемпіонів має такий вигляд:

«Кошик» 1

«Манчестер Сіті» (Англія)

«Барселона» (Іспанія)

«Севілья» (Іспанія)

«ПСЖ» (Франція)

«Баварія» (Німеччина)

«Наполі» (Італія)

«Фейєноорд» (Нідерланди)

«Бенфіка» (Португалія)

«Кошик» 2

«Реал» (Іспанія)

«Атлетико» (Іспанія)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

«Лейпциг» (Німеччина)

«Інтер» (Італія)

«Арсенал» (Англія)

«Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Порту» (Португалія)

«Кошик» 3

«Шахтар» (Україна)

«Зальцбург» (Австрія)

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди)

«Мілан» (Італія)

«Брага» (Португалія)

«Лаціо» (Італія)

«Црвена Звезда» (Сербія)

«Копенгаген» (Данія)

«Кошик» 4

«Реал Сосьєдад» (Іспанія)

«Галатасарай» (Туреччина)

«Селтік» (Шотландія)

«Ньюкасл» (Англія)

«Уніон» (Німеччина)

«Ланс» (Франція)

«Янг Бойз» (Швейцарія)

«Антверпен» (Бельгія)

Перші матчі у групах ЛЧ будуть зіграні 19 та 20 вересня. Нагадаємо, що Україну у турнірі представить не лише «Шахтар». Серед учасників групової стадії є клуби українських легіонерів — «Реал» Андрія Луніна, «Арсенал» Олександра Зінченка та «Бенфіка» Анатолія Трубіна.

Зазначимо, що поєдинки раунду плей-оф Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначились останні шість учасників групового турніру, принесли такі результати: «Копенгаген» (Данія) — «Ракув» (Польща) — 1:1 (перший матч — 1:0): ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 5:1 (2:2); АЕК (Греція) — «Антверпен» (Бельгія) — 1:2 (0:1); «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — 3:0 (0:0); «Панатінаїкос» (Греція) — «Брага» (Португалія) — 0:1 (1:2); «Галатасарай» (Туреччина) — «Мольде» (Норвегія) — 2:1 (3:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Дніпро-1» у кваліфікації Ліги чемпіонів вилетів від грецького «Панатінаїкоса».

Фото uefa.com

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