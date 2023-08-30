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Чудовий десерт із замороженим нектарином: насолода в літню спеку

22:20 3 вересня 2023
десерт із замороженим нектарином

Якщо ви вважаєте, що заморожувати фрукти варто лише для зимового вживання, ви помиляєтесь. У спеку вони можуть стати для вас справжньою знахідкою у приготуванні десертів. Однак слід зазначити, що персик і нектарин повинні бути обов'язково стиглими, смачними та солодкими.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Заморожені фрукти — насолода в літню спеку, — каже Елла Іванова. — А якщо з їх використанням приготувати десерт? Чому ні? Він може бути чудовою альтернативною магазинному фруктовому льоду. Перевага десертів домашнього приготування в тому, що ви завжди знаєте, з інгредієнтів якої якості вони виготовлені, і що все лише натуральне. Готувати десерти із заморожених фруктів потрібно швидко, оскільки вони швидко тануть.

Десерт із замороженим нектарином

  • Нектарин (або персик)
  • М'який сир чи йогурт
  • Мед
  • М'ята

М'який сир викладаємо в креманку, зверху натираємо заморожений фрукт, доповнюємо медом і м'ятою. Усі інгредієнти беруться у кількості на свій смак.

Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ягідного морозива в шоколаді, яке готувати швидко та просто.

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Фото з альбому Елли Іванової

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