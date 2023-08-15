Ягідне морозиво у шоколаді: просто, швидко, смачно

Чи траплялося у вашому житті, що хочеться в спеку морозива, а йти в магазин ліньки? У такій ситуації набагато простіше буде приготувати ці ласощі, якщо в холодильнику є йогурт та ягоди. І, звісно, знадобиться шоколад.

Відома кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати бананово-м'ятний сорбет, розповіла, як приготувати домашнє морозиво — ягідне у шоколаді.

- Цей спосіб приготування чудового морозива не займе багато часу та сил, — каже Елла Іванова. — Рецепт ласощів такий.

Ягідне морозиво у шоколадній глазурі Жирний йогурт (консистенція має бути максимально густа) 200 г

Ягоди (за смаком)

Шоколад — плитка (можна з горішками)

Олія (чайна ложка)

Порційно викладаємо на пергамент ложкою «острівці» з йогурту, а зверху — ягоди. Це можуть бути лохина, малина, полуниця. Вибирайте ту ягоду, смак якої найбільше любите. Із фруктів можна використовувати персик.

Заморожуємо це у холодильнику до повного застигання.

У розтоплений шоколад додаємо трішки олії. І цією глазур'ю покриваємо морозиво. Потім поміщаємо в морозилку до повного застигання.

І смачного!

Нагадаємо рецепт домашнього морозива з трьох інгредієнтів.

Фото з альбому Елли Іванової

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