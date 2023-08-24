31 серпня 2023

Одного разу легендарний китайський філософ Лао-цзи (який мав безліч імен, серед яких були навіть такі, як Старе Немовля і Мудрий Старець), прийшов до своїх учнів. Вони в цей момент якраз захоплено обговорювали його відомий вислів: «Той, хто знає, не говорить; той, хто каже, не знає».

Побачивши вчителя, молодики попросили пояснити, що означають ці слова.

- Хто з вас знає, як пахне троянда? — несподівано запитав Лао-цзи.

Виявилось, що знають усі. Тоді вчитель запропонував:

- Добре. А хто може про це розповісти?

Ніхто не промовив жодного слова…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.