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«Порцелянові» історії
31 серпня 2023
ЧАША З ТРОЯНДАМИ
ЧАША З ТРОЯНДАМИ
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Розмір: 26×21 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

Одного разу легендарний китайський філософ Лао-цзи (який мав безліч імен, серед яких були навіть такі, як Старе Немовля і Мудрий Старець), прийшов до своїх учнів. Вони в цей момент якраз захоплено обговорювали його відомий вислів: «Той, хто знає, не говорить; той, хто каже, не знає».

Побачивши вчителя, молодики попросили пояснити, що означають ці слова.

- Хто з вас знає, як пахне троянда? — несподівано запитав Лао-цзи.

Виявилось, що знають усі. Тоді вчитель запропонував:

- Добре. А хто може про це розповісти?

Ніхто не промовив жодного слова…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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