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Світ

Лікарі виявилися безсилими: троє українців, включаючи підлітка, загинули в ДТП у Польщі

10:25 31 серпня 2023
Ілюстративне фото з місця ДТП в Польщі

У Польщі знову сталася ДТП за участі громадян України. Цього разу на дорозі у селі Воля-Хойната біля Рави Мазовецької у Лодзинському воєводстві загинули троє українців, серед яких 16-річний юнак.

Інцидент, за повідомленням польського Radio ZET, стався вранці 30 серпня.

У легковому автомобілі BMW їхали п'ятеро чоловіків, усі — громадяни України.

З не встановлених наразі причин водій легковика зіткнувся з вантажним фургоном.

В результаті 16-річний пасажир загинув на місці, а 42-річний водій та 19-річний пасажир померли у лікарні. Ще двох пасажирів — 38 і 15 років — доправили до лікарні.

У вантажівці перебували двоє людей, які не отримали тілесних ушкоджень. Водій вантажівки був тверезим.

Нагадаємо, що в червні польський водій насмерть збив 14-річного українця на велосипеді. Відомо, що поляк перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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