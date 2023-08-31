У ЗСУ підтвердили аварію двох вертольотів у зоні бойових дій: причина загибелі шести пілотів поки не називається

На Бахмутському напрямку, де нині тривають запеклі бої з ворогом, під час виконання бойового завдання загинули шестеро пілотів-вертолітників зі складу 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського.

Як повідомив Суспільному речник бригади Євген Ракіта, це сталося 29 серпня.

Всі пілоти були офіцерами.

Своєю чергою начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш додав, що трагедія в небі сталася під час виконання маневру проти російського винищувача Су-35.

«Так, справді, сталася авіакатастрофа за участю двох вертольотів Мі-8. Вони перебували на бойовому завданні. Під час того, як вони виконували завдання у повітрі, був ворожий винищувач Су-35», — розповів Євлаш РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що дані щодо кількості загиблих ще потребують уточнення.

«Але попередньо вже повідомляв начальник пресслужби 18-ї окремої бригади армійської авіації, що їх було шестеро», — сказав речник.

Слідчі вже встановлюють деталі та обставини того, що саме спричинило авіакатастрофу. Імен пілотів поки не розголошують.

Нагадаємо, 25 серпня на Житомирщині при зіткненні у небі екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39 загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил ЗС України.

510

Читайте нас у Facebook та Instagram