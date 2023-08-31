В середу, 30 серпня, російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши ракети повітряного базування та іранські ударні дрони «Shahed-136/131». В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України було знищено 28 крилатих ракет та 15 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 31 ракетний та 66 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі і поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На лінії зіткнення протягом минулої доби відбулось понад 40 боїв.

Зокрема на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Кліщіївки та Курдюмівки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Вербового Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління та 1 станцію РЕБ противника.

За добу Сили оборони знищили 610 одиниць особового складу ворога, 31 його артилерійську систему, 13 танків, 22 БПЛА, 26 крилатих ракет, 23 одиниці автотехніки і 5 одиниць спеціальної військової техніки.

Тим часом в Інституті вивчення війни стверджують, що станом на 30 серпня, українська легка піхота — ймовірно змогла проникнути на схід від російських польових укріплень біля Вербового на Запоріжжі. На геолокованих кадрах, опублікованих 30 серпня, видно, що піхота перебуває на північно-західній околиці Вербового, що вказує на те, що контроль рф над околицями населеного пункту послабшав.

Офіційно наразі відомо, що українські війська досягли успіхів на напрямках Новоданилівка — Новопокропівка (4−15 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка — Вербове (7−18 км на південний схід від Оріхова).

Також українські офіційні особи повідомили, що українські сили продовжують наступальні операції на південь від Бахмута, а кадри геолокації, опубліковані 28 серпня, показують, що українські сили трохи просунулися на південь від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута).

Своєю чергою прокремлівський блогер визнав, що українські війська просунулися у напрямку Володіного (13 км на південь від Великої Новосілки) на кордоні Донецької та Запорізької областей і що російським військам довелося відступити з кількох висот у цьому районі.

Раніше в Інституті визнали, що успіхи України на південному фронті стають все більш значущими, а впливовий британський генерал Річард Берронс висловив упевненість в тому, що ЗСУ досягнуть вирішального перелому в рамках нинішнього контрнаступу.

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