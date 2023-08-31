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Суспільство та люди

У Києві вводять нові спецперепустки для пересування автомобілів містом уночі: що важливо знати

13:05 31 серпня 2023
Комендантська година

В Києві, де вже змінили графік роботи кафе і ресторанів, буде запроваджено оновлені перепустки нового формату на авто для пересування містом під час комендантської години. Діяти вони почнуть з 25 вересня, повідомили у міській військовій адміністрації.

Заявки на отримання перепусток можна подавати з 4 вересня до Центрального управління Військової служби правопорядку.

За словами очільника КМВА Сергія Попка, система перепусток повинна систематично оновлюватися, аби ними користувалися лише ті, хто відноситься до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Також він нагадав, що ці перепустки заборонено розміщувати під склом авто або на іншому видному місці. Вони пред’являються виключно на вимогу правоохоронців чи військових.

Старі ж перепустки мають бути повернуті до Центрального управління Військової служби правопорядку.

«Мешканцям та гостям міста Києва нагадую — комендантська година є обов’язковою нормою в умовах воєнного стану. Тож будьте свідомими і не порушуйте правила», — наголосив Сергій Попко.

Нагадаємо, у травні розгорівся великий скандал довкола спецперепустки, виданої співаку Віктору Павліку. «Особливими правами» у соцмережі похизувалася його дружина Катерина, яка вже згодом спробувала виправдовуватися.

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