«Оселедець та кабачки»: відома дієтологиня про те, як правильно підтримувати пружність шкіри

Дієтологиня Олена Зінченко дала поради, що робити аби шкіра довго залишалася молодою, красивою та блискучою. Особливо треба дбати про себе під час спеки, вживаючи продукти, які знижують температуру тіла. В програмі «Ранок Вдома» експертка розповіла, чому треба звернути увагу на деякі продукти, в яких багато корисних вітамінів.

За словами експертки, саме в цитрусових, ягодах, капусті та кабачках міститься вітамін, що захищає шкіру від пігментації та передчасного старіння.

«В горіхах та авокадо є природний зволожувач, якого потребує наша шкіра, — каже Олена. — Він бореться з почервонінням, оновлює клітини та запобігає утворенню зморшок. Жиророзчинний вітамін міститься в горіхах та авокадо. Завдяки цьому шкіра стає більш еластичною і пружною.

Вітаміном, який захищає нашу шкіру від бактерій, багаті яєчні жовтки, печінка тріски та жирні сорти риби".

Сильний антиоксидант, який відновлює шкіру, захищає її від ультрафіолетових променів та стимулює вироблення колагену можна отримати з яскраво забарвлених фруктів, ягід та овочів.

«Не тільки з моркви, — уточнює експертка. — Це все, що оранжеве. Навіть абрикос, кабачок, цукіні містять бета-каротин, який позитивно впливає і протидіє старінню шкіри та заспокоює нервову систему.

Крім цього, на стан шкіри позитивно впливають жирні кислоти, які захищають нашу шкіру від агресивного навколишнього середовища, підтримують обмінні процеси, поліпшують стан капілярів та судин. Тому треба включати в раціон більше жирної риби — оселедець та скумбрію".

«ФАКТИ» писали про те, що таке палеодієта та як вона працює.

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