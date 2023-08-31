Найбільше українці потребують західного терпіння та рішучості: британський експерт про результати контрнаступу

Експерт із безпеки авторитетного аналітичного центру Hudson Institute і колишній радник Міноборони Великої Британії Люк Коффі в інтерв'ю Сharter97.org заявив, що літаки F-16 вирішальну роль у наступі України не зіграють.

«Це матиме значення, але не буде вирішальним фактором. Це зіграє свою роль у поліпшенні ситуації. Але українцям зараз потрібно дуже багато чого. Я б сказав, що найбільше українці потребують західного терпіння і рішучості. Дехто вважає, що оскільки контрнаступ сприймається як повільний, майбутні поставки зброї слід обмежити або навіть припинити. Це неправильний підхід. Думаю, ми повинні усвідомлювати, що контрнаступальні операції дуже складні і займуть місяці. І хоча спочатку прогрес може бути повільним, ситуація може швидко змінитися, і контрнаступ закінчиться тоді, коли він закінчиться. На Заході ми повинні продовжувати підтримувати Україну і розуміти, що ця підтримка буде потрібна протягом, імовірно, років. Чи відіграють у цьому роль F16? Абсолютно. Але те ж саме можна сказати і про ATACMS, а також про розширення наших виробничих потужностей з виробництва 155-мм артилерійських снарядів — є ціла низка речей, які ми можемо робити більше, але не робимо».

Ексрадник Міноборони Британії впевнений — якщо Україна перестане воювати, Україна перестане існувати.

«Опитування в Україні показує, що понад 90% не хочуть жодних територіальних поступок росіянам. США і наші союзники та партнери в Європі та в усьому світі повинні продовжувати підтримувати Україну в цій справі. Поки українці хочуть воювати, ми повинні їх підтримувати. Це приносить користь національним інтересам США і за великим рахунком нічого не коштує Сполученим Штатам».

Раніше повідомлялося, що за інформацією ISW Україна досягає значного прогресу на південному фронті.

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