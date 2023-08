Українська армія, очевидно, досягає значного прогресу в Запорізькій області, повідомляють експерти американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW), які проаналізували кілька українських і російських джерел. Згідно зі звітом, українські сили просунулися на південь в районі міста Оріхів. Американський генерал Марк Міллі, який йде у відставку, заявив, що українські сили наразі атакують найважливіші російські оборонні позиції вздовж української осі наступу.

Інформаційне агентство Reuters цитує українського командира, який заявив, що українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу російську оборонну лінію в цьому районі і тепер зможуть просуватися швидше. За його словами, вони просунулися в райони, де раніше стикалися лише з російськими групами матеріально-технічного забезпечення.

За даними ISW, українська армія, ймовірно, незабаром зіткнеться з новими російськими лініями оборони, але вони, швидше за все, будуть слабшими, ніж ті, що були раніше.

Одна з головних цілей українського контрнаступу — прорізати смугу через окуповану росією територію і таким чином розірвати сухопутний зв'язок між росією і окупованим нею Кримом.

Раніше «ФАКТИ» публікували пояснення ISW щодо проблеми, яку подолали українські військові — контрнаступ піде швидше.

318

Читайте нас у Facebook та Instagram