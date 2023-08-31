Ветеранам війни можуть дозволити безмитне ввезення автомобілів з-за кордону: що пропонують у Раді

У Верховній Раді, яка з 1 липня повернула повернула мита та ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів, зареєстровано законопроекти про звільнення від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита операцій із ввезення в Україну транспортних засобів (не більше одного) військовослужбовцями, учасниками бойових дій або особами з інвалідністю, які постраждали внаслідок війни.

Згідно з пояснювальною запискою, ці законодавчі ініціативи мають на меті спростити процес ввезення вживаних транспортних засобів для військовослужбовців та ветеранів задля розширення можливостей для мобільності, сприяння економічному зростанню шляхом створення умов для використання транспортних засобів, пов’язаних з бізнесом, та полегшення доступного легального ввезення вживаних транспортних засобів в Україну під час та після періоду воєнного стану.

Під звільнення від сплати ПДВ, акцизного податку та ввізного мита підпадатимуть виключно легкові автомобілі, що відповідають товарній позиції 8703 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД), а також супутні компоненти, причепи та напівпричепи (не більше однієї одиниці кожної категорії), що ввозяться в митному режимі імпорту.

Ця пільга має бути доступною для військовослужбовців та ветеранів протягом усього періоду дії воєнного стану та протягом півроку після його припинення або скасування.

У разі прийняття цих законопроектів та підписання відповідних законів президентом України, вони набудуть чинності через десять днів після його опублікування.

Нагадаємо також, що українці, які нині живуть за кордоном і перебувають на тимчасовому консульському обліку в дипломатичних установах, можуть на тимчасовій основі ввезти в Україну автомобіль тимчасово для особистих потреб. Також варто пам'ятати, що військовим надано право використовувати авто з правостороннім кермом.

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