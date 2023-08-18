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Ввезення авто в Україну без сплати мита: юристка пояснила, хто має на це право, і як це зробити

16:49 18 серпня 2023
Огляд авто на кордоні

Українці, які нині живуть за кордоном і перебувають на тимчасовому консульському обліку в дипломатичних установах, можуть на тимчасовій основі ввезти в Україну автомобіль тимчасово для особистих потреб. Про це у коментарі для РБК-Україна розповіла юрист АО «Місечко та Партнери» Наталія Назарко.

За її словами, стаття № 380 Митного кодексу України передбачає, що скористатись режимом тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування можуть громадяни-резиденти на строк до одного року під письмове зобов’язання про їх зворотне вивезення. Також доведеться сплатити всі митні платежі, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

Але якщо громадяни-резиденти перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на митну територію України один транспортний засіб особистого користування на строк, який не повинен перевищувати 60 днів протягом одного календарного року (може бути як безперервним, так і з перервами), без сплати митних платежів.

Юрист додає, що такі транспортні засоби можуть бути тимчасово ввезені в Україну за умови подання митному органу документів, які підтверджують право власності громадянина на них та їх реєстрацію на території відповідної країни.

«Також режимом тимчасового ввезення можуть скористатись громадяни-резиденти, які перетинають кордон на транспортному засобі, яке належить підприємству-нерезиденту у зв’язку з виконанням своїх обов’язків за укладеним трудовим договором», — звертає увагу фахівець.

Тимчасове ввезення таких транспортних засобів дозволяється на строк до 10 діб за умови письмового декларування в порядку, передбаченому законодавством України для громадян, та наданням забезпечення сплати митних платежів. Однак цей термін може бути продовжено з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли транспортні засоби (не більше, як на 60 днів).

Нагадаємо, раніше експерти склали ТОП-10 автомобілів, які українці нині везуть з-за кордону.

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