«Вигадані причини, кулуарні заборони»: Галкін поскаржився на блокування його виступів у Казахстані

Відомий російський комік Максим Галкін, який нещодавно прокоментував вбивство росіянами 6-річної дівчинки у Чернігові, розповів, що вже кілька місяців не може домогтися проведення його виступів на концертних майданчиках у Казахстані. Відеозвернення про це артист опублікував на своїй сторінці в Instagram.

За його словами, у Казахстані буквально «на державному рівні» перешкоджають його концертам в Алмати та Астані — його команда постійно стикається з протидією чиновників.

«Якісь вигадані причини, кулуарні заборони. То зупинявся продаж, то ні. Я розумію, напевно, чимось я страшний так владі Казахстану, що прямо так злякалися проведення моїх концертів. На даний момент фактично негласна заборона на проведення моїх концертів», — сказав Галкін.

Він додав, що шкодує про те, що відбувається, оскільки «любить» Казахстан і своїх глядачів там.

Фоловери артиста в коментарях висловлюють жаль через ситуацію, що склалася, але знайшлися і ті, хто виступив проти виступів Галкіна в Казахстані.

Як писали «ФАКТИ», раніше Галкін та його дружина Алла Пугачова підтримали Лайму Вайкуле та Україну.

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