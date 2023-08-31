«Російська верхівка розуміє, що часу мало. Єдина надія — швидкий договірняк із Заходом», — Ігор Ейдман

Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман, який раніше заявив про передчуття громадянської війни в росії, поділився думками про надії російської верхівки.

«Надії приречених

Щоб зрозуміти, на що розраховує російська верхівка, достатньо погортати телеграм-канал Дерипаски. Судячи з нього, вони таки не настільки божевільні, щоб сподіватися на військову перемогу. Російські «елітарії» розраховують на економічні та політичні проблеми у США та Європі, які змусять Захід домовлятися з Росією.

Російська верхівка розуміє, що часу мало. Дерипаска нещодавно прямо заявив: «Грошей у країні не буде вже наступного року». Єдина їхня надія — швидкий договірняк із Заходом.

Дерипаска розмріявся про це у себе в телезі: «Схоже, мирні переговори щодо українського конфлікту можуть розпочатися вже наприкінці вересня».

Але як змусити Захід піти в Каноссу? Допомогти, на думку Дерипаски, зможе очікуваний ним уже в найближчому майбутньому економічний провал США. Відчай змушує потопаючого хапатися за соломинку, а олігарха Дерипаску — вступити у фриковату секту свідків піраміди американського державного боргу та краху долара імені М. Хазіна. На ці теми він постійно пише у своєму каналі. Ще радянські політоглядачі чекали на такий крах десятиліттями, тепер до них приєдналася скорботна розумом російська верхівка.

Війну вони виграти не можуть. Грошей скоро «не буде». Залишається сподіватися лише на диво. Вийде «бог із машини», забере в американців всемогутній долар, поставить їх на коліна і змусить домовлятися з путіним.

Але нічого не буде: ні краху долара, ні договірняка. Отже, рано чи пізно доведеться здаватися на милість переможцю. Дерипаска, досить хрень усіляку в телезі писати, готуйся в Гаагу, разом з усім кодлом!" — написав він у Facebook.

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