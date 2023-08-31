Після скандального інциденту у Дніпрі відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на життя поліцейської

У Дніпрі, де нещодавно застрелили водія, який напав на поліцейських із кулаками, відкрито кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

«Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі ГУНП в Дніпропетровській області внесли за ст. 348 Кримінального кодексу України. Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання — від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Telegram-канал «Реальна війна», чотирьох поліцейських усунули з посади після вбивства чоловіка у Дніпрі.

ЗМІ повідомляють, що усунуто від виконання обовʼязків двох патрульних, які безпосередньо були на місці події та двох їхніх керівників — начальника роти та батальйону.

26-річну дівчину-патрульну, на яку накинувся вбитий чоловік, не затримували, і найближчим часом вона даватиме свідчення слідству. А 21-річного поліцейського, який і зробив постріл, затримали. Відомо, що він починав карʼєру на посаді дільничного інспектора, а потім пішов інспектором патрульної поліції.

Йому була оголошена підозра в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Суд незабаром має обрати йому запобіжний захід.

Як писали «ФАКТИ», у Дніпрі співробітники Державного бюро розслідувань вивчають обставини інциденту, що стався за участю працівника правоохоронного органу.

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